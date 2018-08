Danijel Subasic, portiere del Monaco che ha detto addio alla Croazia, spiega i motivi del suo addio: "Cari fan, è stato un lungo viaggio. Vorrei ringraziare tutti gli allenatori, ed in particolare Slaven Bilic che mi ha chiamato per primo e Zlatko Dalic con il quale abbiamo raggiunto questo incredibile traguardo. Avevo preso questa decisione già prima dei Mondiali, perché volevo vivere una Coppa del Mondo come ultima esperienza. Ognuno di noi ha un periodo di tempo per giocare e sta a noi comprenderlo. Forse potrei avere un altro ciclo, ma rischierebbe di essere troppo. Grazie a tutti voi per il vostro amore incondizionato".