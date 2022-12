Mondiali per rilanciarsi, Mondiali per riscattarsi.. Il portiere dellaè uno dei protagonisti del torneo ma potrebbe restare ancora per poco in patria. Questo dicembre potrebbe essere infatti il mese migliore della vita per lui, anche per un’incidente sciistico.- Sì perché tra i nomi cheper tamponare l’assenza di Manuel, messo ko da una caduta sulla neve, c’è anche il suo. Un bel salto per un giocatoree che fino a pochi mesi fa pareva ormai perso., un’involuzione che aveva preoccupato anche lo stesso Modric. Nelle ultime ore è infatti circolato un video di un anno fa in cui il giocatore del Real Madrid parlava a cuore aperto con il suo numero uno. “, la squadra ne viene danneggiata. Perché non puoi commettere un errore? Tutti sbagliamo.Chi non ne fa? Nominami uno che non ne fa. Non sono arrivato dove sono con la paura di sbagliare. Peggiora solo le cose.- Ora lo sa, lo sprone è servito a Livakovic. ITre rigori parati al, un altro a Rodrygo dele una costante sensazione di invalicabilità.e sono fioccati i titoli dei giornali, i premi e le nominations nei best team del torneo di tutto il mondo. Un incantesimo che non vuole spezzare anche quando di fronte si troverà Messi e compagni. Una strada inaspettata e che potrebbe portarlo diritto a difendere i pali di uno dei club più importanti d’Europa. Non svegliatelo...