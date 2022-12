Ripartono i Mondiali in Qatar, è arrivato il momento dei quarti di finale. Alle 16 tocca a Croazia e Brasile inaugurare il turno: la squadra di Dalic dal successo ai rigori contro il Giappone, la Seleçao di Tite invece ha travolto la Corea del Sud agli ottavi.



STATISTICHE - Per il Brasile c'è un tabù da sfatare: dal 2002, ultima edizione vinta dai verdeoro, la Seleçao non ha mai superato una nazionale europea affrontata nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Con la Croazia, però, i precedenti sorridono: nessuna sconfitta in quattro scontri (3 vittorie, 1 pareggio), il più recente l'amicevole del giugno 2018 vinta per 2-0 dai sudamericani. La Croazia, poi, ha perso quattro delle icinque partite dei Mondiali disputate contro squadre sudamericane: l'unica vittoria il 3-0 sull'Argentina nel 2018, nelle tre sconfitte ce ne sono due contro il Brasile (1-0 nel 2006 e 3-1 nel 2014, entrambe nella fase a gironi).



