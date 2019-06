Luka Modric ha parlato della situazione di Gareth Bale, finito ai margini del progetto del Real Madrid e prossimo avversario della Croazia: ''E' molto diverso giocare per il club o per la nazionale e non c'è connessione tra i due. So quanto il Galles significhi per Bale e non penso che i pochi minuti giocati col Real possano inficiare la sua prestazione. Gareth è un giocatore fantastico, abbiamo giocato insieme per dieci anni e quello che ha ottenuto come calciatore è qualcosa di straordinario. Mi aspetto di trovarlo in forma. Dovremo dare il massimo per fermarlo''.