Luka Modric, capitano della Croazia, ha parlato a Nova TV all'indomani della vittoria contro la Francia:



“Certo che siamo contenti della vittoria sulla Francia ma soprattutto per aver chiuso questa parte del torneo. Meritavamo di vincere contro i francesi e anche in passato siamo spesso stati vicino a farlo ma non ci eravamo riusciti. Adesso ci siamo riusciti e siamo felici.



Il calendario? Ogni partita è importante per la nazionale, anche quella amichevole ma devo dire la verità: sono preoccupato per la densità del programma di gioco. Questo è disumano e anormale. Abbiamo giocato quattro partite in 10 giorni e ognuno ha dovuto dare il 100%. Anzi, per giocare queste gare abbiamo dovuto dare molto più del 100% sul campo. Per fortuna sono finite”.