La Croazia si accontenta del pareggio col Belgio e vola agli ottavi di finale dei Mondiali. Il volto al centro della formazione di Dalic non può che essere ancora una volta Modric, autore di un'ottima prestazione e metronomo di questa squadra. Nel post-partita il giocatore del Real Madrid è intervenuto ai microfoni di HRT, dicendosi fiero del traguardo raggiunto. "Considerando come abbiamo giocato oggi penso che ce lo meritiamo", ha dichiarato il croato, "abbiamo fatto una buona prestazione, con momenti difficili, visto che giocavamo contro una grande squadra, ma ce lo meritiamo". Parlando poi degli obiettivi per i prossimi match, la sua determinazione non ha lasciato spazio a dubbi: "Qualunque sarà il nostro avversario non sarà facile per loro affrontarci".