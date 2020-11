"Tutti i membri della squadra nazionale e i membri dello staff della nazionale sono negativi per il virus SARS-CoV-2, il selezionatore Zlatko Dalić potrà contare su tutti i giocatori rimasti in nazionale". Lo annuncia la Federcalcio croata in una nota ufficiale. Tra i giocatori disponibili anche il centrocampista dell'Inter Ivan Perisic.