Alla vigilia della semifinale del Mondiale contro l'Argentina, il centrocampista della Croazia e dell'Atalanta Mario Pasalic ha parlato in conferenza stampa: "La gara col Brasile è stata la più importante della mia carriera, quando ho visto la prima parata di Livakovic e il primo rigore di Vlasic avevo capito che avremmo vinto. E' stato bellissimo essere decisivo con il quarto rigore, ho scelto prima dove tirare ed è andata bene.



ARGENTINA - "Non so se sia più forte del Brasile, ma sicuramente hanno qualità e sono aggressivi. Messi è ancora il miglior giocatore al mondo, dovremo marcarlo bene".



CROAZIA - "La nostra caratteristica migliore è una forza mentale straordinaria. Il fatto che siamo passati dopo i rigori non è solo fortuna".