Ivan Perisic è ancora in dubbio per la finale del Mondiale. Il giocatore della Croazia ha un problema alla coscia sinistra accusato nella semifinale contro l'Inghilterra e potrebbe saltare la sfida contro la Francia. Secondo L'Equipe proverà fino all'ultimo per essere in campo ma se non dovesse farcela sarà sostituito dallo juventino Marko Pjaca.