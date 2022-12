Ivan Perisic, presente in conferenza stampa insieme al ct Zlatko Dalic, ha parlato così della partita contro l’Argentina: "Finora siamo stati perfetti ma non vogliamo fermarci qui, il sogno di ogni atleta è giocare la finale. Molto dipende da noi. Se siamo bravi, non c’è paura. Se giochiamo come contro il Brasile non ci saranno problemi".