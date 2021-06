Lanon può più sbagliare se non vuole abbandonare prematuramente, lasogna la qualificazione agli ottavi con una gara di anticipo. In attesa del derby britannico delle 21 tra Inghilterra e Scozia,vede la sfida di Hampden Park, a Glasgow, tra la nazionale allenata da Zlatkoe quella di Jakobrispettivamente a 0 e 3 punti in classifica, valida per la seconda giornata. Sfida nella sfida, quella tra l'ex Pallone d'Oro Lukae l'ex Roma e Samp Patrickvero e proprio mattatore nella prima sfida con una splendida doppietta e un gol da 45 metri di distanza. Ma ci sarà anche tanta Italia in campo: gli interisti Brozovic e Perisic e il milanista Rebic nella Croazia, il doriano Jankto nella Repubblica Ceca.La Repubblica Ceca ha già vinto a Glasgow in questo torneo, quando ha battuto i padroni di casa della Scozia per 2-0 nella prima giornata- Le squadre si sono affrontate a Euro 2016 allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne il 17 giugno 2016 nel Gruppo D, sempre nella seconda giornata, in un match terminato 2-2. In due amichevoli, la Croazia ha totalizzato una vittoria e un pareggio. Nel dicembre 1996, le squadre hanno pareggiato 1-1 a Casablanca, ma la Croazia si è imposta 4-1 ai rigori e ha vinto la Coppa del Re Hassan II. Nel febbraio 2011, in un'amichevole giocata a Pula, la Croazia ha vinto 4-2 contro la Repubblica Ceca.Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Kramaric, Brekalo; Rebic.Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. ​