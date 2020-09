Dopo 106 presenze e 15 gol, a 32 anni Ivan Rakitic dice addio alla Nazionale. Lo ha comunicato lo stesso centrocampista croato, da pochi giorni nuovo giocatore del Siviglia, attraverso un'intervista ufficiale ai canali della Federcalcio: "Ho capito che questo è il momento di prendere la decisione. Mi sono divertito in ogni singola partita che ho giocato per il mio Paese. Gli incredibili giorni che ho vissuto durante i Mondiali resteranno per sempre i miei preferiti. Questa Nazionale ha un brillante futuro davanti, auguro il meglio a tutti i miei compagni di squadra, io sarò il loro più grande fan".