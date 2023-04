. Sono tutte d’accordo, vogliono consegnare aluno, senza altro spargimento di emozioni. Niente suspence, tutto e subito. Stavolta è stata laa spingere la capolista ancora più su. Da seconda in classifica ha perso in casa col, così domani la squadra di Spalletti, se batte la Juve (terza), porta il suo vantaggio sulla seconda +17 quando mancheranno sette partite alla fine. Ancora un piccolo sforzo e lo scudetto sarà suo, conTrentacinque secondi di Lazio, attacco di Pedro a destra, cross, colpo di testa disul secondo palo, incertezza di Vanja Milinkovic-Savic che ha perso il pallone e l’ha riacciuffato proprio sulla linea di porta. Trentacinque secondi, i primi di un tempo che la seconda in classifica ha vissuto male. Il Torino l’ha chiuso in vantaggio con una labbrata di sinistro dida fuori area e conche ha sbagliato l’intervento, toccando solo la palla che ha poi scavalcato i suoi guantoni. La Lazio non è stata mai in partita, mai vista la brillantezza di quest’ultimo periodo. Juric l’aveva incartata e inaridita con le sue marcature a uomo, tutti controlli diretti molto efficaci come quello di. Sempre aggressivo e rognoso, il Toro ha tolto alla Lazio l’idea del pressing alto, ha rallentato sensibilmente il suo gioco, imbavagliato Luis Alberto e cancellato gli attacchi esterni. In mezzo a tutte queste difficoltà, ne va segnalata un’altra, quella del genovese, presente sull’erba dell’Olimpico, come quelli che Singo (che meritava il giallo ben prima del secondo tempo) ha commesso di continuo su Zaccagni.La Lazio era lenta, spenta, fuori partita. Nemmeno il gioco del Torino godeva di grande velocità, peròPalleggiavano senza stancarsi con i tre difensori finché Buongiorno, col sinistro, apriva su Singo sulla fascia destra, appoggio a Vlasic o a Sanabria e da lì iniziava l’azione offensiva. Schema ripetuto una dozzina di volte, ma la Lazio non lo ha quasi mai afferrato. Per la cronaca...serba, un solo duello diretto della famiglia Milinkovic: punizione da oltre 25 metri di Sergej, parata piuttosto facile, con sorrisetto, di suo fratello Vanja.Dopo 8' della ripresa Sarri ha fatto il cambio che l’Olimpico aspettava: dentro, fuori Pedro. Nello stesso momento è entrato anche Marcos Antonio per lo spento Vecino. Dopo l’incidente, con la mano e il braccio fasciati e con i segni di quel botto ancora evidenti, Ciro non ce la faceva più a restare in panchina. La Lazio sembrava un po’ più ispirata, più veloce e più presente nella metà campo granata, ma anche in quel periodo favorevole ai padroni di casa la vera occasione è stata del Torino con lo spunto e l’assist diper la conclusione al volo direspinta da Provedel. Con Immobile la Lazio ha trovato la profondità che prima non aveva, non solo, spostandosulla destra ha creato a Rodriguez problemi mai avuti nel primo tempo, tantoché lo svizzero ha preso anche un giallo per fermare l’esterno laziale. Era entrato bene, con ritmo e idee, Marcos Antonio.Il secondo giro di sostituzioni laziali ha portato in campo(per spingere) al posto di Hysaj, con Marusic a sinistra sulla pista di Singo, e Casale per Patric. La risposta di Juric è stata(per Radonjic) per sfruttare la sua velocità in contropiede. La Lazio ha alzato la sua linea offensiva nel finale della gara, ma ancora Sanabria a 5' dalla fine ha avuto l’occasione del 2-0. Quando si è chiuso,