Blindare il secondo posto e la prossima Champions. Ladi Maurizioscende in campo8 allo Stadio Olimpico di Roma contro ildi Ivan, nel secondo anticipo del sabato dellasfida cruciale e non semplice, visto che i biancocelesti, reduci da otto risultati utili di fila (7 vittorie e un pari) sono secondi, a +2 sulla Juve terza e +8 sul Milan quinto, e vogliono mantenere il distacco e la seconda piazza. I granata, dal canto loro, sono undicesimi a quota 39 punti ma non vincono da quattro gare (2 pari e 2 ko). Recupera e viene convocato Ciro, in gruppo dopo l'incidente stradale.Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Torino ha pareggiato ciascuna delle quattro più recenti gare di Serie A contro la Lazio; l’ultima volta che ha impattato più incontri consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata tra il 1993 e il 1995, contro il Napoli (sei pareggi di fila in quell’occasione). Nella gestione Sarri (dal 2021/22), il Torino è una delle due squadre, assieme all’Udinese, contro cui la Lazio non ha mai vinto in Serie A, tra quelle presenti nel torneo nelle ultime due stagioni.Il Torino ha vinto solo una delle ultime 18 partite fuori casa nel massimo campionato contro la Lazio (10N, 7P), 3-1 l’11 dicembre 2017, con le reti di Alejandro Berenguer, Tomás Rincón e Simone Edera. La Lazio è seconda con 61 punti: era dalla stagione dell’ultimo Scudetto (1999/2000) che i biancocelesti non si trovavano, dopo 30 gare giocate, al secondo posto con almeno cinque punti di vantaggio sulla terza in classifica in Serie A – allora erano a +7 sul Parma. Il Torino non ha trovato il successo nelle ultime quattro gare di campionato (2N, 2P), l’ultima volta che ha giocato più partite di fila senza vincere in Serie A risale allo scorso ottobre (cinque); in aggiunta, i granata hanno vinto solo una delle ultime 30 sfide nella competizione contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (9N, 20P), 2-1 contro il Milan lo scorso 30 ottobre. La Lazio ha collezionato 18 clean sheet in questo torneo, subendo in totale solo 20 reti: in entrambi i casi solo il Barcellona (22 e 9) ha fatto meglio nei cinque grandi campionati europei in corso. Maurizio Sarri è vicino a registrare 150 vittorie da allenatore in Serie A: finora ha ottenuto 149 successi in 258 panchine, diventando il tecnico più veloce a raggiungere questo traguardo considerando le ultime 40 stagioni. Il Torino è l’avversaria contro cui Felipe Anderson ha preso parte a più gol in Serie A: otto, in 11 precedenti (cinque reti e tre assist); a quota 99 successi nel massimo campionato italiano, il giocatore della Lazio è uno dei cinque centrocampisti sempre presenti nel torneo in corso (30 gettoni per lui, come per Lobotka, Bourabia, Frattesi e Kostic). Mattia Zaccagni è il giocatore che ha provocato più cartellini agli avversari nei cinque grandi campionati europei in corso: 21 (alle sue spalle Vinícius Júnior, con 18). Antonio Sanabria, a quota nove gol in questo campionato, può diventare il secondo giocatore paraguaiano ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A, dopo Dionisio Arce (11 centri nel 1954/55 e 10 nel 1957/58).