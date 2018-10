More and more videos appear every day that prove the fact that CSKA fans were not jumping. Do you have any honour and dignity (which we doubt) to apologise for your words, Matteo Salvini? WARNING! This video contains scenes that some viewers may find disturbing // Каждый день публикуются всё новые видео, доказывающие, что болельщики ЦСКА не прыгали. Но есть ли честь и достоинство (в чём мы сомневаемся) извиниться за сказанные слова у министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини? Внимание: Видео содержит кадры, которые могут быть нежелательны для людей с нестабильной психикой (18+) #CSKAFansAgainstRacism (Video: News Rome)