Crotone-Brescia 2-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 11' rig. Donnarumma (B), 56', 96' Budimir (C), 71' Dall'Oglio (B)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Sampirisi, Golemic, Marchizza; Molina (55' Faraoni), Firenze, Benali, Stoian (75' Rohden), Martella; Nalini (77' Simy), Budimir. All. Stroppa.



Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli (75' Cistana), Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Martinelli (66' Spalek), Tonali, Dall'Oglio; Bisoli; Torregrossa, Donnarumma (61' Morosini). All. Corini.



Arbitro: Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 37' Martinelli (B), 73' Spalek (B), 85' Faraoni



Espulsi: 9' Golemic (C)