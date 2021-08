Crotone Brescia 2-2, 6-4 d.c.r, il tabellino

Crotone: Festa; Visentin, Mondonico (dall’87 Mogos), Nedelcearu (dal 98’ Bruzzaniti); Giannotti, Zanellato, Vulic, Molina; Borello (dal 116’ Maesano), Benali; Mulattieri (dal 78’ Juwara).



Brescia: Perilli (dal 50’ Joronen); Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli (dal 78’ Spalek), Van de Looi (dal 105’ Andreoli), Jagiello (dall’ 86’ Ndoj); Tramoni; Ayé (dal 78’ Moreo), Bajic.



Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti: Capaldo e Vigile



Marcatori: 26’ Vulic (C), 46’ Van de Looi (B), 67’ Bajic (B), 76’ Mulattieri (C)



Ammoniti: 17’ Bisoli (B), Borello 45+2’ (C), 70’ Van de Looi (B), 89’ Cistana (B), 92’ Spalek (B), 114’ Juwara (C), 117’ Visentin (C)

Espulsi: 121’ Pajac (B)



RIGORI: Bajic gol (B), Molina gol (C), Moreo fuori (B), Benali gol (C), Ndoj parato (B), Mogos gol (C), Spalek (B) gol, Vulic gol (C)