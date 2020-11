A pochi minuti dalla sfida con il Torino il centrocampista del Crotone Luca Cigarini è intervenuto ai microfoni di Sky: “Sappiamo che dobbiamo migliorare in tante cose, abbiamo un punto in classifica,ma siamo una squadra viva che ha dato del filo da torcere a tutti. La cosa che ci deve dare consapevolezza è che la squadra c'è, è normale che avere un punto non fa bene a nessuno”.