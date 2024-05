Coppa Italia - Atalanta-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Trofeo che può dire tanto per entrambe le squadre, con quella bianconera a caccia della 15ª affermazione, per staccare ulteriormente Inter e Roma (9 a testa).L'Atalanta punta invece a rivincere la coppa nazionale 61 anni dopo il trionfo del 1963 - vittoria 3-1 sul Torino grazie alla tripletta di Angelo Domenghini - e interrompere così una striscia di quattro finali perse di fila (1987, 1996, 2019, 2021).

Partita: Atalanta-Juventus

Data: mercoledì 15 maggio 2024.

Orario: calcio d'inizio alle ore 21

Canale TV: Canale 5 (Mediaset)

Streaming: Mediaset Infinity

Pronto quindi Lookman con un De Ketelaere in forma smagliante e Koopmeiners a supporto. De Roon ed Ederson agiranno invece a centrocampo con Zappacosta e Ruggeri sulle fasce.Allegri lancia Nicolussi Caviglia al centro con McKennie e Rabiot ai lati. Chiesa e Vlahovic pronti in attacco.Atalanta-Juventus, match valido per a finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 15 maggio 2024 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Mediaset (Canale 5) e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.

Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. GasperiniPerin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri