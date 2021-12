Sarà rivoluzione in casa Crotone alla riapertura del mercato di gennaio, d’altronde lo aveva già annunciato il Presidente Gianni Vrenna al termine della vittoria sfida col Pordenone: “Ci saranno 5-6 arrivi a almeno 8 partenze, pensavamo di aver allestito una squadra competitiva ma evidentemente abbiamo fatto degli errori”.



Sui nomi, però, il Presidente non si sbilancia ma a lasciare la squadra potrebbero essere elementi illustri, due su tutti Benali e Molina: capitano e vice che con ritorno di Modesto sono stati messi fuori rosa. Una scelta, a quanto pare, voluta anche dalla società per lanciare un messaggio allo spogliatoio: nessuno è intoccabile. Tra gli altri partenti dovrebbe esserci anche il ritorno di Juwara al Bologna, praticamente mai utilizzato dai due tecnici e il cileno Rojas, che potrebbe andare in prestito in Serie C per trovare la giusta continuità. Altri candidati a lasciare Crotone sono Visentin, Paz e Schirò.



In entrata circolano con insistenza i nomi di Marco Benassi e Lorenzo Ariaudo: il primo sarebbe un colpaccio per la serie cadetta, mentre l’ex Juventus, attualmente svincolato, è un elemento di sicuro affidamento che conosce bene la categoria. Potrebbe anche esserci qualche ritorno eccellente dal passato, su tutti si fanno i nomi di Bruno Martella e Vladimir Golemic. Voci dall’estero, invece, portano ai nomi del senegalese Ibrahima Sy, centrocampista classe 2002 in forza allo Stoke City e Joaquin Montecinos, esterno d’attacco cileno, punto di forza dell’Audax Italiano e della nazionale.



Insomma, dopo la sfida di Parma parte la rivoluzione. Il Crotone c’è, la società è sana e non vuole perdere la categoria.