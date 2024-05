Crotone eliminato, tifosi fanno togliere maglie ai calciatori: ‘Indegni’

17 minuti fa



“Toglietevi le maglie non siete degni di indossarle e non dovete mai più metterle”. Questo hanno urlato ai calciatori i tifosi del Crotone che erano presenti allo stadio di Picerno dopo la sconfitta che ha causato l’eliminazione dai playoff di Serie C dei calabresi: delusione troppo grande per i supporter che già l’anno scorso avevano dovuto ingoiare il boccone amaro dell’eliminazione contro il Foggia, col tecnico Zauli poi riconfermato a luglio dalla società per una stagione appena conclusa in modo fallimentare.