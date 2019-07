Nuovo acquisto per il Crotone: come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i calabresi hanno chiuso per Gabriele Bellodi, difensore classe 2000 del Milan. Rientrato dal prestito all'Olbia, il giocatore ha rinnovato con i rossoneri fino al 2023 ed è ora pronto a firmare con i rossoblù.