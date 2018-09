Crotone-Foggia 4-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 31’ Faraoni (C), 49’ Firenze (C), 54’ Nalini (C), 64’ Rohden (C), 90’+3’ Mazzeo rig. (F)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Sampirisi, Cuomo, Marchizza; Faraoni, Firenze, Benali, Rohden, Martella (78' Molina); Budimir (70' Simy), Nalini (82' Stoian). All. Stroppa.



Foggia (3-4-3): Bizzarri; Tonucci (76' Ranieri), Martinelli, Camporese; Loiacono (52' Gori); Carraro, Agnelli, Kragl; Chiaretti, Mazzeo, Cicerelli (89' Gerbo). All. Grassadonia.



Arbitro: Minelli di Varese



Ammoniti: 10' Tonucci (F), 34' Benali (C)