Crotone – Genoa 0-3



Marcatori: 24’pt, 5’st Destro, 29’pt Czyborra



Assist: 29’st Zappacosta, 5’st Zajc



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan (25’st Djidji), Marrone, Golemic; Pedro Pereira (1’st Rispoli), Messias, Zanellato (25’st Eduardo), Benali, Reca; Di Carmine (15’st Riviere), Simy. All. Stroppa



Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta (26’st Ghiglione), Strootman (29’st Behrami), Badelj, Zajc (16’st Melengoni), Czyborra; Shomurodov (16’st Pjaca), Destro (26’st Pandev). All. Ballardini



Ammoniti: Strootman (G), Messias (C), Eduardo (C), Reca (C);



Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste