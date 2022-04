Vladimir Golemic, difensore del Crotone retrocesso in Serie C, ha parlato alla Gazzetta dello Sport:



"Quando si retrocede i demeriti sono di tutti, io compreso, ma la cosa che più mi è dispiaciuto è stata l'allontanamento dei tifosi che ci potevano dare una grossa mano. E invece li ho visti solo un paio di partite dopo il mio arrivo e basta e questo per una piazza come Crotone non può passare inosservato".