Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, prima della partita con il Napoli è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Dobbiamo fare una partita molto importante oggi, ogni anno arriviamo all'ultimo a giocarci una cosa importantissima come la salvezza. Noi ce la metteremo tutta, l'essenziale è che noi faremo il nostro dovere, proveremo a fare un altro miracolo. Zenga? Per me è stato una bellissima sorpresa. Per quanto riguarda conferma o no siamo abituati a considerare gli allenatori ad obiettivo raggiunto".