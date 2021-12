Il Crotone, dopo l'esonero di mister Pasquale Marino e il ritorno in panchina di Francesco Modesto, inizia a lavorare sulla squadra in attesa dell'apertura del mercato di riparazione di gennaio. La dirigenza calabrese con ogni probabilità metterà sul mercato due big della squadra: Ahmad Benali e Salvatore Molina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport i due giocatori, che non disputeranno la partita di Coppa Italia contro l'Udinese, saluteranno la squadra gennaio e saranno usati da "monito" per i restanti giocatori del gruppo che, come ha detto Modesto, "potrà contare solo su coloro che credono nella salvezza."