Un solo grande intervento su Portanova, più che una parta una perfetta chiusura della porta che salva la sua squadra. Per il resto comanda bene la difesa e tiene sempre in tensione i suoi. Fortunato sul colpo di testa di MorataC’è lui su Morata nel momento del gol, troppo lento ed inesperto nell’occasione. Errore che costa caro sull’andamento della sua partita, altrimenti avrebbe meritato mezzo voto più.Si addormenta sul secondo gol di Morata, per fortuna interviene il Var e lo salva. Nel contesto la sua partita è buona e lascia poco spazio alle offensive bianconere. E’ il leader della difesa atteso da Stroppa.Esordio positivo per l’ex Napoli, non sbaglia mai nulla e spesso da un mano anche a centrocampo. Esce al 83’ zoppicando leggermente, speriamo sia solo stanchezza. Il Crotone ha trovato un ottimo difensore.Dall’83’Buona la sua prova, fa su e giù senza sosta sulla fascia senza grosse sbavatura, peccato per l’occasione sprecata a due passi da Buffon che gli fa perdere mezzo voto. Esce stremato, complice anche gli impegni con la sua nazionale.Dal 73’Esperienza nei minuti finali, aiuta la squadra e nei minuti finali prova anche a spingere nel tentativo di trovare il colpaccio, prendendosi, però, qualche rischio di troppo.E’ uno degli insostituibili di Stroppa, laterale a tutta fascia o mezz’ala poco cambia, lui risponde sempre con grandi prestazioni. Si tocca l’adduttore e chiede il cambio, il suo allenatore non rischia e lo toglie subito.Metronomo in mezzo al campo, il gioco del Crotone passa dai suoi piedi e dalla sua esperienza. E’ il trascinatore tanto atteso in casa rossoblù, oggi mostra tutto il suo valore.: Gara più di quantità che di qualità, recupera molti palloni e quando può si propone anche in fase offensiva.Dal 74’Si vede poco nei venti minuti giocati.Straordinario esterno, mostra di non aver paura e riesci a fare su e giù per la fascia senza mostrare segni di fatica. Procura il rigore, serve a Perreira un’ottima palla per il possibile 2-1.Freddo sul rigore, pericoloso in altre occasioni ma contro la difesa bianconera non è facile ma riesci a trafiggerla ancora. Se mai ci fossero stati dubbi mostra ancora una volta di valere la Serie A.: Numeri da brasiliano, ancora crudo tatticamente. Peccato che abbia passato la sua gioventù nelle serie minori, ancora una volta mostra di essere un giocatore formidabile nonostante abbia di fronte i campioni d’Italia. Con un pizzico di fortuna in più oggi giocherebbe in piazze ben più importanti.Gara perfetta del Crotone, insiste con la difesa a tre e stavolta ha ragione. La sua squadra non sbaglia quasi nulla e non concede praticamente spazio alle offensive bianconere. Legge la partita in maniera impeccabile, nulla da dire.