Atalanta-Crotone 5-1



Cordaz 5,5: i suoi si affidano al suo lancio lungo. Non può nulla sul gol di Gosens, ma prende il tempo con grande esperienza e nega il gol del 2-0 alla Dea a tu per tu con Muriel. Dice di no a Muriel. In controtempo, continua ad essere determinante parando i tiri di Malinovskyi e Muriel. Prende cinque gol in totale, ma con il guantone sinistro evita altri quattro gol, salvando lo specchio su punizione di Ilicic.



Magallàn 4,5: mette tutto il suo corpo per tenere lontano Muriel dalla sfera e da Cordaz. Entra in ritardo su Malinovskyi e prende il giallo dopo soli 6’. Si oppone al numero 18 orobico con la sschiena. Regala palla a Freuler che fa partire l’azione del gol di Gosens. Ahia, troppi errori in uscita.



(Dal 6’ s.t. Cuomo 6: entra duro su Gosens ma senza colpe, spazza via qualche sfera).



Golemic 4,5: deve contrastare Muriel ma il colombiano è troppo veloce. Cerca di rincorrerlo come può, ma all’ennesima imbucata di Lucho il numero 5 scivola e Muriel ne approfitta per il tris che chiude il match. Sbaglia posizione anche su un altro paio di gol.



Luperto 5: dal Napoli al Crotone, il difensore deve farsi perdonare le recenti prestazioni ma ha un cliente difficile dal 1’, Josip Ilicic, e fa del suo meglio per opporsi ma invano. Prova inutilmente ad avviare il contropiede. Lascia Ilicic libero di tirare sul mancino.



Zanellato 5: il ricciolo ex Milan contiene di mestiere Malinovskyi e fa ripartire diverse azioni dalla mediana con imbeccate e intuizioni interessanti. Sul secondo palo si fa beffare da Palomino e non riesce a intercettare la sfera prima del 2-1.



Eduardo 5,5: sbaglia il giro palla ma poi ferma al momento giusto Malinovskyi sul tiro in rete. Porva l’imbucata ma perde il pallone sul più bello.



Pereira 5,5: il portoghese diffidato lancia a Riviere diversi buoni cross ma non riesce a fermare Gosens quando il tedesco lancia la sfera in rete. Spazza via più sfere possibili nell’assedio nerazzurro ma non basta.



Reca 6: l’ex del match copre bene la sua corsia e vince diversi tackle con Pessina. Provvidenziale il suo intervento nell’azione da gol di Pessina.



(Dal 1’ s.t. Rispoli 6: prende il tempo a Malinovskyi, non male).



Messias 4,5: il brasiliano corre fino all’area opposta per strappare la sfera dai tacchetti di Muriel. Non si intende con Riviere. Solo Sportiello gli nega la gioia del gol su contropiede, ma poi Ilicic gli fa un regalo enorme lasciandolo solo con la palla davanti a Sportiello e lui sbaglia clamorosamente.



Rivière 5,5: predica da solo, prova da fuori ma non è fortunato. Ilicic lo scavalca con troppa agilità nell’azione del primo gol nerazzurro. Prende giallo per fallo su Djimsiti.



(Dal 15’ s.t. Petriccione 6: non va male ma i gol arrivano lo stesso e i nerazzurri sembrano incontenibili).



Simy 6: rientra da titolare e fa capire che vuole la maglia dal 1’: con il primo controllo approfitta dell’errore dell’Atalanta, aggancia la sfera e corre in area, col secondo fa un bello scavetto e supera Sportiello con il giusto cinismo per il pari. Duella con Romero, ma è da solo.





All. Cosmi 5: all'esordio, chiamato all’impresa della salvezza, si copre con attenzione sulle corsie e strepita dopo aver preso un gol. Chiede a Simy di giocare di fisico e cercare altre reti. Il suo Crotone ci prova di contropiede, ma nella ripresa soccombe e l'Atalanta gli rovina l'esordio.