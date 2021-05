: ottima risposta su Schiattarella nel primo tempo, salva anche su Lapadula, ma è la parata su Glik in pieno recupero la più importante: il fallo che commette su Lapadula compromette la partita del Crotone, ma almeno tiene ancora in bilico il risultato. Vale, visto che nel finale i suoi trovano il pari: in difficoltà nella marcatura su Lapadula che quasi sempre gli sfugge, fino a fargli rimediare un'inevitabile ammonizione. Cosmi lo lascia negli spogliatoi a fine primo tempo(45': maggiore spinta sulla fascia, entra nell'azione che porta al definitivo pari): impreciso con la palla tra i piedi, spesso in ritardo negli interventi, tant'è che rischia di beccarsi pure lui il rosso: meglio da terzino che da centrale: quando deve fare i conti con Lapadula, emergono tutti i suoi limiti: parte da mezzala, finisce da esterno alto a sinistra dopo il rosso a Golemic e il conseguente passaggio al 4-4-2. Non è il suo ruolo e si vede(62': entra con buona personalità): regia lucida, non spreca un pallone anche se non riesce quasi mai a servire gli attaccanti in zona pericolosa. Ha un'autonomia ridotta e per questo dopo un'ora viene sostituito(66': garantisce la stessa lucidità del compagno di squadra): da un giocatore della sua qualità ci si aspetta sempre qualche iniziativa degna di nota, ma in questa partita non si vede praticamente mai(66': spinge e difende per tutti i 90 minuti, non si ferma praticamente mai. Anzi, quando il Crotone resta in dieci, lui moltiplica gli sforzi: manda in crisi praticamente da solo la difesa del Benevento. I suoi strappi sono devastanti, sfiora il gol in due circostanze, esce per infortunio(83': una partita da spettatore, ma a tempo praticamente scaduto trova il gol che di fatto condanna il Benevento: aveva annunciato il massimo impegno e la squadra lo ha accontentato. Grande prestazione, nonostante l'inferiorità tiene testa a un Benevento alla disperata ricerca di punti