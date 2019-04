Crotone-Perugia 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 35' Simy, 81' Barberis



Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Vaisanen, Golemic; Sampirisi, Benali (86' Gomelt), Barberis, Zanellato (67' Molina), Firenze; Pettinari (64' Machac), Simy. All. Stroppa.



Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Kingsley, Carraro, Dragomir (68' Falzerano); Verre (86' Vido); Melchiorri (46' Han), Sadiq. All. Nesta.



Arbitro: Minelli di Varese



Ammoniti: 51' Zanellato (C), 62' Dragomir (P), 73' Sampirisi (C)