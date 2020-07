Crotone-Pordenone 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 45' p.t. Simy



Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Golemic, Cuomo; Gerbo (90+1' Mazzotta), Benali, Barberis, Zanellato (66' Jankovic), Molina; Messias (87' Gomelt), Simy (90+1' Maxi Lopez). All. Stroppa.



Pordenone (4-3-1-2): Bindi; Vogliacco, Camporese, Bassoli (71' Almici), De Agostini; Pobega (82' Chiaretti), Burrai (82' Misuraca), Mazzocco; Tremolada (57' Gavazzi); Ciurria, Candellone (57' Bocalon). All. Tesser.



Arbitro: Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 50' De Agostini (P), 76' Burrai (P), 78' Vogliacco (P), 85' Cuomo (C)