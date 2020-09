Il Ds del Crotone Giuseppe Ursino vuole regalare un innesto di qualità e fantasia al tecnico Giovanni Stroppa. Il profilo individuato, secondo Sky Sport, sembra quello dell’esterno d’attacco classe ’92 Filippo Falco del Lecce.



Il giocatore nonostante la retrocessione dei pugliesi ha lasciato un ottimo ricordo in massima serie, anche grazie ai 4 gol e 6 assist in 30 partite. Il fantasista potrebbe dunque tornare in serie A con un’altra maglia, quella rossoblu del Crotone.