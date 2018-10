Crotone-Salernitana 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 50' Bocalon (S), 85' Simy (C)



Crotone (4-3-3): Cordaz; Martella, Sampirisi, Vaisanen, Faraoni; Molina (58' Crociata), Barberis, Rohden; Stoian (73' Simy), Budimir, Firenze. All. Stroppa.



Salernitana (3-4-1-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Odjer (58' Castiglia), Di Tacchio, Vitale; Mazzarani; Jallow (79' Bellomo), Bocalon (73' Duric). All. Colantuono.



Arbitro: Ros di Pordenone



Ammoniti: 67' Bocalon (S), 94' Casasola (S)