: Si fa sorprendere da Berardi in occasione del gol, il tiro era sul suo palo e avrebbe potuto fare di più. Nel secondo tempo compie due buoni interventi: Buona la sua prova, sempre ordinato e in anticipo, mai in affanno contro Caputo.: Goffo l’intervento su Locatelli che causa il rigore dell’1-2 in buon momento per il Crotone. Fino a quel momento non aveva demeritato.Berardi compie un grande gesto tecnico sul gol, ma lui resta a guardare e non fa niente per evitarlo. In generale non brilla.: Tanti palloni giocati soprattutto nel secondo tempo, corre meno del solito ma entra nel vivo di diverse azioni e con un po’ di tenacia in più avrebbe anche potuto segnare.In quella posizione non incide come dovrebbe, quando tocca palla è sempre difficile togliergliela ma non trova molto spazio.: Ha poche palle giocabili e quando ne ha l'occasione la gioca con sufficienza cercando sempre la soluzione più facile.Ricopre il ruolo di mezz’ala con Zanellato che si sposta sulla regia, nulla di straordinario però nella sua mezz’ora.Lotta su ogni pallone, si inserisce bene tra gli spazi quando serve e gioca diversi palloni. Ha quantità e qualità.Fisicamente passo indietro rispetto alle precedenti uscite, sbaglia anche lui in occasione del gol di Berardi e in altre occasioni non è brillante.: Non raggiunge la sufficienza ma è comunque il tipo di attaccante che serve al Crotone, vince tanti contrasti e trova anche il gol che l’arbitro gli annulla. In generale, però, non incide come dovrebbe.: Poco per meritarsi la sufficienza, sembra persino demotivato.Indubbiamente il migliore in campo, mostra tecnica e velocità, trova un gran gol nel primo tempo e quando parte manda in tilt la difesa ospite.: Stavolta non ha molte colpe, nel secondo tempo prova anche a cambiare modulo (a sorpresa) ma senza ottenere i risultati sperati.Nega a Pereira la gioia del gol in due occasioni e in generale è sempre pronto nell’ordinaria amministrazione. Ha potuto far poco sul gol di OunasGara ordinata, non sbaglia nulla e trova anche la via del gol poco prima di uscire. Il direttore di gara però lo annulla giustamente per un suo fallo.SVInterventi sempre puliti e senza sbavatura, non sbaglia praticamente nulla al centro della difesa e tiene a bada Di Carmine.Non fa una cattiva partita, ma nell’occasione del gol di Ounas ha perso il tempo due volte. Gran parte del merito è dell’attaccante, ma lui avrebbe potuto provarci.Ha il freno a mano tirato, supera di rado la metà campo e si limita al compitino. In una delle poche volte che prova a sfondare Ounas colpisce e lui fa in tempo a tornare.Capitan Magnanelli gioca d’esperienza e in mediana la vince quasi sempre lui e riesce spesso a fermare anche Messias.Entra per portare quantità e lo fa bene.Primo tempo un po’ in ombra, poi ad inizio ripresa si procura il calcio di rigore che decide la partita e da li in poi cambia acquisisce sicurezza.Sarà l’aria di casa ma quando arriva in Calabria fa sempre bene e anche oggi oltre al gran gol lavora tanto ed entra in tutte le azione neroverdi.Ahyan SVGara non da incorniciare la sua, Messias lo salta spesso e perde diversi scontri anche con Petriccione.In mezzo’ora fa decisamente meglio del compagno e va anche vicino al gol con una buona conclusioneLancio al bacio per Berardi in occasione del gol, rigore trasformato con freddezza. Anche quando sembra in ombra gli basta poco a risultare decisivo.Gioca qualche pallone ma si limita al compitino.: La vince senza troppi meriti, la gara è decisa dalla grande giocata di Berardi e dal rigore di Caputo. Tatticamente è apparso in difficoltà in alcune fasi della partite ma la difesa ha retto comunque bene