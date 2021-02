Dodici punti in 21 partite, 22 gol fatti e ben 50 subiti: il Crotone, ultimo in classifica, rischia di salutare con largo anticipo la Serie A. Sulla squadra di Stroppa, i bookmaker hanno già dato un verdetto inappellabile: sul tabellone, la retrocessione dei calabresi è data a 1,04, praticamente sicura. Un giudizio che non sembra tenere conto delle distanze ancora ridotte in coda alla classifica: il Torino, attualmente quart'ultimo, è a 4 punti, un margine non certo incolmabile. Oggi, il Crotone è chiamato alla vittoria nell'incontro casalingo con il Sassuolo, per dare corpo alle speranze residue. Le quote però pendono dalla parte degli emiliani, il cui successo si gioca a 1,95. Decisamente più alta la quota del segno «1», dato a 3,74, mentre il pareggio vale 3,70. Limitata anche la fiducia degli scommettitori: solo il 25% prevede la vittoria del Crotone, per il resto il 26% va sul pareggio e il 49% punta sul Sassuolo.