In seguito a Momo Fares in casa Lazio, nel prepartita del match ecco come si è espresso l'attaccante del Crotone Simy a SkySport: "La vittoria è sempre una vetrina importante, anche per noi che siamo in momento difficile. Se siamo in giornata possiamo mettere in difficoltà tutti. Oggi giochiamo contro una squadra importante, ma dobbiamo andare in campo cercando di fare la nostra partita. Non ci sono momenti giusti per affrontare squadre così forti. Speriamo che loro abbiano una giornata storta, ma noi dovremo essere perfetti".