Crotone-Spezia 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 34’ Nzola (S), 47’ Maxi Lopez rig. (C), 78’ Ragusa (S)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Crociata (77' Nalini), Barberis, Benali, Mazzotta (77' Mustacchio); Messias, Simy (46' Maxi Lopez). All. Stroppa.



Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore (73' Acampora), Ricci M., Mora; Ragusa (90+1' Galabinov), Nzola (67' Ricci F.), Gyasi. All. Italiano.



Arbitro: Serra di Torino



Ammoniti: 29' Simy (C), 38' Ricci M. (S), 47' Ferrer (S), 53' Gyasi (S), 84' Mora (S), 89' Golemic (C), 90' Messias (C), 90+4' Marrone (C)