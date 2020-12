Crotone – Spezia 4-1



Marcatori: 7’pt Messias (C), 18’pt Farias, 4’st Reca, 11’st Eduardo, 50’st Messias



Assist: 7’pt Molina (C), 4’st Molina (C), 11’st Messias (C), 50'st Simy



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan (28’st Cuomo), Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Eduardo Henrique (37’st Vulic), Zanellato (43’st Riviere), Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa.



Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer (1’st Sala), Terzi, Chabot, Bastoni (37’st Marchizza); Estevez, M. Ricci, Pobega (13’st Maggiore); Farias (37’st Verde), Piccoli, Agudelo (13’st Gyasi). All.: Italiano.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia



Ammoniti: Chabot (S), Ferrer (S), Messias (C), Eduardo (C), Maggiore (S), Magallan (C)