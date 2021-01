Alla vigilia della sfida contro il Benevento, Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa:"Mi aspetto una gara difficile per tanti aspetti, a partire da quello psicologico. Sappiamo che errori abbiamo fatto a Verona, per l'ennesima volta ripeto che non dobbiamo commettere cose gratuite. Dovremo essere concentrati per vincere la partita, anche se sarà sporca"."Assolutamente sì, da inizio campionato siamo in emergenza, ma ci saranno dei sostituti. Siamo pronti, non vediamo l'ora di scendere in campo, la squadra è determinata. Abbiamo la voglia giusta per fare risultato"."Lo dico da un po' di partite, la situazione è questa. A fare le cose per bene, mi riferisco alla posta piena, darebbe una linfa importante alla classifica. Fortunatamente siamo ancora nella condizione di sperare in questo mini-obiettivo, che ci permetterà di affrontare le prossime partite con consapevolezza"."Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario per l'ennesima volta, l'anno scorso non c'è stata partita. Prima del lockdown avevano ammazzato il campionato, il lavoro di Pippo è stato straordinario. Quest'anno si è confermato"."L'abbiamo detto alla fine della scorsa partita, so che la società sta facendo di tutto per rinforzare la squadra. Non è facile fare mercato a Crotone: siamo ultimi in classifica, la situazione è difficile per avere appeal, è un dato di fatto. Dobbiamo avere la forza e la fortuna di trovare opportunità, abbiamo individuato giocatori che possano rinforzare la rosa"."Lo prendo in considerazione. Questa sessione di mercato ci permette di azzerare le liste, è una risorsa"."Ci sono tutte le possibilità, credo che questa squadra non vada snaturata. I cambi sono stati dettati da una necessità, recuperare il risultato. E' un'idea, vediamo cosa succederà"."Vediamo domani, tengo in considerazione tutti".