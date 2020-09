L'allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa: "Siamo in ritardo sotto l'aspetto della condizione, cercheremo di fare il massimo con quelle che sono attualmente le nostre forze e la nostra qualità". Sull'esordio da tecnico in Serie A: "Sono molto contento, sono tornato grazie a dove mi trovo, allo staff, ai calciatori che ho allenato, la società che mi ha permesso di lavorare al meglio. Non guardo a queste cose, l'unico pensiero che ho in testa e cercare di andare a vincere ovunque, lavoriamo per questo. Non è semplice, ma metteremo tutto quello che abbiamo e questo deve entrare bene in testa a tutti, voglio che sia un messaggio per i miei calciatori".



Sul mercato: "La società sa di cosa c'è bisogno, per rispetto della rosa che ho a disposizione in questo momento non voglio espormi, tireremo le somme alla fine. C'è bisogno di tanto, c'è unità d'intenti con la società e vogliamo allestire una rosa completa e competitiva".