Il Crotone ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista classe 2002 Luis Rojas Zamora dall’Universidad del Chile. Questa la nota ufficiale del club calabrese sul proprio sito:



“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare uno straordinario colpo in prospettiva: dall’Universidad del Chile arriva a titolo definitivo la giovane stella Luis Rojas Zamora. Rojas ha firmato un quadriennale con la società rossoblù, che sta scandendo ogni giorno di questo calciomercato con un regalo per i propri tifosi e che si conferma sempre particolarmente attenta alla programmazione per il futuro.

Benvenuto Luis!”