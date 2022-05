Il Crotone si separa nuovamente da Francesco Modesto, protagonista di due diverse parentesi nel corso dell'ultima deludente stagione, coincisa con la retrocessione in Serie C. Ad annunciarlo è il club calabrese con questa nota: "Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato Francesco Modesto dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il club ringrazia l'allenatore per l'impegno profuso rivolgendogli un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".