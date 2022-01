Rinforzo per il centrocampo del, dalarriva: Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Ben Lhassine Kone.Il calciatore, nato il 14 marzo 2000 in Costa d’Avorio, è un centrocampista mancino forte fisicamente, rapido, esplosivo e bravo anche tecnicamente.Nella prima parte di stagione ha indossato la maglia del Torino, mentre dal 2019 al 2021 ha giocato in prestito col Cosenza in B mettendo in mostra tutte le sue qualità.Benvenuto nella famiglia Crotone, Ben Lhassine!