Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Club Estudiantes de La Plata, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Nahuel Estévez. Classe 1995, il centrocampista è nato a Capital Federal in Argentina e compirà 26 anni il 14 novembre: dotato di un ottimo tiro dalla distanza, Nahuel è un giocatore duttile, abile sia negli inserimenti offensivi che in fase di interdizione e ,all’occorrenza, ha ricoperto anche i ruoli di trequartista e esterno destro. Lo scorso anno è stato protagonista in Serie A con lo Spezia e, prima dell’esperienza italiana, ha vestito le maglie del Club Atletico Sarmiento e dell’Estudiantes.