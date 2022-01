Il Football Clubcomunica le seguenti operazioni di mercato:Il calciatoreè di nuovo rossoblù. Nato a Kruševac (Serbia) il 28 giugno 1991, per il centrale difensivo si tratta di un vero e proprio rientro a casa, che si registra a distanza di pochi mesi dalla sua ultima esperienza con la maglia rossoblù, casacca che ha indossato per 3 stagioni – dal 2018 al 2021 – collezionando 87 presenze e realizzando anche ben 6 reti. In questa prima parte di stagione Vladimir ha giocato nella serie A greca, con il PAS Lamia. Golemic ha sottoscritto un accordo che lo legherà alla società pitagorica fino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni. Bentornato a casa, Vladimir!Dal Calcio Foggia 1920 arriva a titolo definitivo. Classe 1998 – 23 anni compiuti lo scorso 9 dicembre – Manuel torna nel Club in cui non solo ha mosso i suoi primi passi nel calcio dei professionisti, ma dove è cresciuto, come ragazzo e giocatore, all’interno del settore Giovanile, e dove ha esordito in prima squadra a soli 15 anni 11 mesi e 20 giorni (il più giovane esordiente nella storia del Crotone in Serie B) il 29 novembre 2014 contro il Modena. Mancino educato, tanta corsa e all’occorrenza può agire anche da difensore centrale, Nicoletti dal 2017 al 2020 ha maturato esperienza al Catanzaro per poi passare al Monopoli. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Foggia dove si è messo in luce con ottime prestazioni e andando a segno anche in 2 circostanze. Il neo calciatore pitagorico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. E oggi torna a casa sua: bentornato Manuel!