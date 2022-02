Il Crotone ha rescisso il contratto Nehuen Paz.. Il difensore argentino classe ’93, dopo avere collezionato 14 presenze stagionali, ultimamente era finito fuori dai radar. Un solo minuto giocato a gennaio a gennaio contro il Como e poi panchina e tribuna nelle successiva cinque giornate. Ad annunciare la risoluzione è il club attraverso la seguente nota: “Il Football Club Crotone comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con Mario Nehuen Paz. La società ringrazia il calciatore e gli augura un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera''.