: Una grande parata nel primo tempo, diversi uscite con i tempi giusti e ottima guida per la difesaGara ordinata senza sbavature, nonostante tutto ha chiuso in crescendo il suo campionato.: Torna in campo dopo sette partita, da tre mesi non giocava titolare, la sua presenza si sente e quest’anno è mancato il miglior Marrone: Discreta la sua prova, meriterebbe mezzo voto in meno dei compagni in fase difensiva ma è suo il lancio perfetto per Simy che porta al primo gol.: Un paio di anticipi buoni in fase difensiva, non si vede quasi mai davanti. Prova sufficiente: Entra per rafforzare la difesa nel momento in cui il Verona si imbottisce di attaccanti. Si muove bene e non sbaglia nulla: Sempre presente in ogni azione del Crotone, numeri su numeri per guadagnarsi nuovamente la Serie A e trova anche un gol meritatoCome Marrone è uno di quei calciatori di esperienza mancati troppe volte in questa stagione, finchè è in condizione disputa una buona partita.Venti minuti in cui deve pensare più che altro al sostegno difensivo.Quando sta bene è fondamentale per la squadra, quantità e qualità senza sbagliare mai nulla. Anche lui nell’elenco dei grandi assenti stagionali: Meno vivace del solito, forse stanco, trova anche uno sfortunato autogol nel finale che riapre la partita: Il migliore in campo, non solo perché ha fatto gol ed assist ma è stato uomo ovunque, ha toccato un’infinità di palloni, ha messo spesso in difficoltà la difesa ospite. Giocatore importantestNon trova il disputa una buona partita, fa da sponda, torna spesso a dare una mano alla difesa e comunque è suo l’assist del provvisorio 1-0.Con la squadra al completo il Crotone è un’altra cosa, anche il gioco di Cosmi prende forma e porta a casa i risutati con l’obiettivo di non arrivare ultimo.: Due gol non impossibili ma neanche semplici, forse avrebbe potuto fare di più.: Sta ancora pensato a quella parata di Cordaz che gli ha negato il gol del pareggio, per il resto gara senza troppe lodiEntra per dare una maggiore spinta offensiva, è però molto limitato, si vede in un paio di occasioni ma non riesce a far molto: Raggiunge la sufficienza per aver causato l’autogol di Molina, in generale partita al di sotto delle sue aspettative.: soffre molto la velocità degli attaccanti del Crotone, Ounas e Messias lo mandano spesso in difficoltà e Juric è costretto a sostituirlo.: Anche lui entra quando serve più spinta ma il 2-0 del Crotone taglia le gambe a tutti e riesce a far poco.Non si vede praticamente mai finchè è in campo, poca spinta, poca qualità. Giornata no.: Si vede poco è niente.: In ombra anche lui, il centrocampo del Crotone oggi è ben messo in campo e lui fa fatica ad interpretare il suo ruoloNeanche lui riesce a sfondare il “muro” del Crotone, ha talento e si vede, ma oggi la squadra di Cosmi è ben messa in campoCome Temeze fa fatica e nel secondo tempo peggiora ulteriormente la sua prova.: Discreto primo tempo, ha provato diverse incursioni senza fortuna, sparisce poi nella ripresa.Marrone lo punta spesso e gli lascia poco spazio, appena prende la palla il difensore del Crotone gli va addosso e lui non riesce ad incidere.A differenza del compagno si destreggia meglio, ha dalla sua certamente una tecnica importante e appena può la sfrutta.: Pochi palloni toccati: Si fa vedere un paio di volte nel primo tempo,: La sua squadra non ha più nulla da chiedere, lui fatica a spronarli, le prova tutte giocando quasi con nove attaccanti.