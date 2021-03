Non solo l'attaccante Simy. Anche il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha parlato nel prepartita dell'Olimpico. Ecco come si è espresso sulla sfida contro la Lazio e non solo ai microfoni di SkySport: "Se vogliamo uscire da quella classifica la squadra deve avere continuità. Oggi incontriamo una corazzata ma siamo vivi. Cosmi ci ha portato serenità, e abbiamo raccolto poco fino ad ora. Speriamo già da oggi di raccogliere frutti e continuare a fare punti con la Lazio".