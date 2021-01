Niccolò Zanellato, centrocampista del Crotone, scuola Milan, parla a Sky Sport dopo il ko per 6-2 contro l'Inter: "Ce la giochiamo con tutti in tutte le partite, affrontare l’Inter era più difficile. A fine primo tempo avevamo il morale alto, ma sapevamo che la ripresa sarebbe stata difficile. Sono felice per il primo gol in questo stadio, ma avrei preferito un altro risultato. Salvezza? Per noi è importante crederci sempre, gli scontri diretti sono difficile e portare via punti da campi prestigiosi è fondamentale. Pensiamo alla partita infrasettimanale".